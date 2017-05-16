Cezaevi firarisi yakalandı

MUĞLA'nın Milas İlçesi'nde, görenlerin şüphelenip ihbarda bulunması üzerine harekete geçen polis tarafından kimlik kontrolü yapılan iki şüpheliden birinin cezaevi firari olduğu ortaya çıktı. Hırsızlık yaptıklarıda belirlenen 2 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Milas'ta geçen pazar günü iki kişinin hareketlerinden şüphelenenler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis, şüphelileri, görüldükleri yerde kontrol etti. Kimlik kontrolü yapılan iki kişiden S.A. ile 7 ayrı suçtan kaydı bulunan ve cezaevi firarisi olduğu ortala çıkan H.G., gözaltına alındı. Üst aramasında da bir miktar para ve çalıntı olduğu tahmin edilen ziynet eşyaları bulundu. Araçta ise levye ve demir kesme aleti ile hırsızlıkta kullandıkları tahmin edilen çorap ele geçirildi. Şüphelilerin yakalanmasının ardından polis merkezine gün içinde 5 ayrı evden hırsızlık ihbarı geldi. Bulunan ziynet eşyalarının hırsızlık yapılan bu evlerden çalındığı anlaşıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



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