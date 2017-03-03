Cezaevi firarisi yakalandı

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), () - İZMİR'in Ödemiş İlçesi'nde şüphe üzerine polis tarafından kontrol edilen 3 kişinin üzerinden ve çantalarından, 2 tabanca ile 1 pompalı tüfek ele geçirildi. Biri cezaevi firarisi olduğu belirlenen 3 kişi, gözaltına alındı.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün saat 18.30'da, şüphe üzerine 36 yaşındaki H.S., 35 yaşındaki O.K. ve 19 yaşındaki F.Ç.'yi kontrol etti. Yapılan kontrolde, H.S.'nin üzerinde tabanca ve 30 mermi, O.K.'nin üstünden tabanca ile 16 mermi, F.Ç.'nin sırt çantasında ise 20 gram esrar ve pompalı tüfek bulundu. Yapılan araştırmada F.Ç.'nin 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan cezaevi firarisi olduğu anlaşıldı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.

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