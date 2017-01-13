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Cezaevi firarisi yakalandı

SAMSUN'da 'kasten adam öldürmek', 'basit yaralama', 'korku ve panik oluşturmak' ve 'patlayıcı madde kullanmak' suçlarından 23 yıl 13 gün hapis cezasına çarptırıldıktan sonra yarı açık cezaevinden firar eden 39 yaşındaki...

Cezaevi firarisi yakalandı
SAMSUN'da 'kasten adam öldürmek', 'basit yaralama', 'korku ve panik oluşturmak' ve 'patlayıcı madde kullanmak' suçlarından 23 yıl 13 gün hapis cezasına çarptırıldıktan sonra yarı açık cezaevinden firar eden 39 yaşındaki Murat Dikmen, polis tarafından sahte kimlikle yakalandı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli yunus timleri dün İlkadım İlçesi Çay Mahallesi 100. Yıl Bulvarı üzerinde asayiş uygulaması yaptı. Uyuglama sırasında polisleri gören Murat Dikmen otomobilden inerek kaçmaya başladı. Kısa bir kovalamacanın ardından yakalanan şüphelinin Ordu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürmek', 'basit yaralama', 'korku ve panik oluşturmak' ve 'patlayıcı madde kullanmak' suçlarından 23 yıl 13 gün hapis cezasına çarptırıldığı, 8 yıl cezaevinde yattıktan sonra yarı açık cezaevine gönderildiği ve şüphelinin buradan firar ettiği ordaya çıktı. Yapılan üst aramasında ise başkasının adına düzenlenmiş sahte kimlik ele geçti.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen şüpheli bugün adliyeye çıkarıldı. Adliyedeki işlemlerinin tamamlansanının ardından da cezaevine gönderildi.

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