Cezaevi firarisi ve 6 hırsızlık olayının şüphelisi tutuklandı

Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, () - BİNGÖL'de 6 hırsızlık olayının şüphelisi ve 5 ayrı dosyadan aranan cezaevi firarisi F.B., son hırsızlığında suçüstü yakalandı.

Son bir ay içerisinde kentteki 6 hırsızlık olayını gerçekleştiren F.B., son hırsızlık olayı sırasında işyerinde polis tarafından suçüstü yakalandı. F.B.'nin 5 ayrı dosyadan arandığı ve cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı.

Gözaltına alınan F.B., işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.