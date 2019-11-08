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Cezaevi firarisi, uyuşturucu ve 3 tabancayla yakalandı
AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, uyuşturucu operasyonu düzenlenen evde cezaevi firarisi Nurullah E. yakalandı. Üzerinden 180 gram metamfetamin ve 3 ruhsatsız tabanca çıkan Nurullah E., tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün sabah...
GÜVENLİK 08.11.2019, 10:47
AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, uyuşturucu operasyonu düzenlenen evde cezaevi firarisi Nurullah E. yakalandı. Üzerinden 180 gram metamfetamin ve 3 ruhsatsız tabanca çıkan Nurullah E., tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün sabah uyuşturucu madde bulunduğu tespit edilen İsabeyli Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi. Evde gözaltına alınan Nurullah E.'nin üzerinde 180 gram metamfetamin ile 3 ruhsatsız tabanca ve 18 mermi ele geçirildi.
Nurullah E.'nin cezaevi firarisi olduğu, 4 suçtan da arama kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Nurullah E., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün sabah uyuşturucu madde bulunduğu tespit edilen İsabeyli Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi. Evde gözaltına alınan Nurullah E.'nin üzerinde 180 gram metamfetamin ile 3 ruhsatsız tabanca ve 18 mermi ele geçirildi.
Nurullah E.'nin cezaevi firarisi olduğu, 4 suçtan da arama kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Nurullah E., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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