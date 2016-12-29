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Cezaevi firarisi uyuşturucu operasyonunda yakalandı

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), () - TEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçesi'nde polisin uyuşturucu baskını yaptığı evde hırsızlık suçundan bulunduğu Tekirdağ Açık Cezaevi'nden firar eden B.K'nin de aralarında olduğu 5 kişi yakalandı. Çorlu...

Cezaevi firarisi uyuşturucu operasyonunda yakalandı

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), () - TEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçesi'nde polisin uyuşturucu baskını yaptığı evde hırsızlık suçundan bulunduğu Tekirdağ Açık Cezaevi'nden firar eden B.K'nin de aralarında olduğu 5 kişi yakalandı.
Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesinde bir evde yüklü miktarda uyuşturucu olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Operasyon düzenleyen polis, evin değişik bölümlerinde 70.50 gram esrar, 92.50 gram eroin, 11.22 gram kokain, 84 adet sentetik hap, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 72 mermi ele geçirdi. Evde bulunan 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan B.K.'nin hırsızlık suçundan hükümlü bulunduğu Tekirdağ Açık Cezaevi'nden bir süre önce firar ettiği belirlendi. Gözaltındaki şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.

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