Cezaevi firarisi uyuşturucu baskınında yakalandı

Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ (Kırklareli), () - KIRKLARELİ’nin Lüleburgaz İlçesi'nde polis ve jandarma ekiplerinin uyuşturucu baskını düzenlediği evde cezaevi firarisi olduğu belirlenen G.A. ile yanındaki S.K., yakalandı.

Lüleburgaz İlçe Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri Güneş Mahallesi'ndeki iki ayrı evde uyuşturucu imal edilip, satıldığını belirleyerek operasyon düzenledi. Uyuşturucu operasyonları için eğitilen köpeklerle evde yapılan aramada 16,83 gram sentetik cannabinoid, 6 gram kenevir tohumu, 2 kuru sıkı tabanca ele geçirdi. Evlerde S.K., birlikte gözaltına alınan G.A'nın bir süre önce cezaevinden firar ettiği belirlendi.

Soruşturmalarının ardından adliyeye sevk edilen S.K. ile G.A.,'Uyuşturucu imal etmek ve satmak' suçlarından tutuklanarak cezaevine konuldu.