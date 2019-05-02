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Cezaevi firarisi sahte kimlikle yakalandı

KAYSERİ'de hakkında kasten öldürme suçundan kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olarak aranan Harun Taş, sahte kimlikle yakalandı. Salihli İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından 2 yıldır aranan cezaevi firarisi Harun...

Cezaevi firarisi sahte kimlikle yakalandı
KAYSERİ'de hakkında kasten öldürme suçundan kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olarak aranan Harun Taş, sahte kimlikle yakalandı.
Salihli İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından 2 yıldır aranan cezaevi firarisi Harun Taş'ın yakalanması için çalışma başlatıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliğince yapılan araştırmalar sonucunda Taş'ın Kayseri'de olduğu ve 38 ABY 060 plakalı otomobili kullandığı tespit edildi. Otomobilin saat 16.20 sıralarında Sivas Caddesi'nde olduğu bilgisi üzerine polis ekipleri harekete geçti. 25 yıl hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Harun Taş, üzerinde Muhammed Özyürek adına düzenlenmiş sahte sürücü belgesi ile yakalanarak, gözaltına alındı. Cezaevi firarisi Harun Taş, ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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