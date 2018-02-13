Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Trump’ın gelini hastaneye kaldırıldı
Trump’ın gelini hastaneye kaldırıldı
Putin Trump ile Filistin - İsrail krizinin çözümünü konuştu
Putin Trump ile Filistin -...
TSK'dan rakamlarla Afrin açıklaması; 24 günde neler oldu?
Zytin Dalı Harekatı'nda 1369 terörist...
Zeytin Dalı Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1369' a yükseldi. 
1369 terörist etkisiz hale getirildi

Cezaevi firarisi sahte kimlikle yakalandı

MUĞLA'nın Ortaca İlçesi'nde, 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçlamasıyla tutuklu bulunduğu cezaevinden 14 ay önce firar eden 29 yaşındaki Yunus Çertel, sahte kimlikle yakalandı.  Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri,...

Cezaevi firarisi sahte kimlikle yakalandı
MUĞLA'nın Ortaca İlçesi'nde, 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçlamasıyla tutuklu bulunduğu cezaevinden 14 ay önce firar eden 29 yaşındaki Yunus Çertel, sahte kimlikle yakalandı. 
Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçlamasıyla tutuklu bulunduğu cezaevinden 14 ay önce firar eden Yunus Çertel'in Terzialiler Mahallesi'ndeki bir evde saklandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Polisin bugün sabah saatlerinde eve düzenlediği baskında yakalanan Çertel'in üzerinden İbrahim Sığırmaç adına düzenlenmiş sahte kimlik çıktı. İbrahim Sığırmaç dışında 3 farklı isim daha kullandığı belirlenen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Öte yandan, 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan 14 yıl 6 ay hapis cezası aldığı ve cezasını çektiği Kırşehir Cezaevi'nden 14 ay önce kaçtığı saptanan Yunus Çertel'in, 15 ayrı suçtan da arandığı ve bu suçlardan dolayı da 90 yıl hapis cezası isemiyle yargılandığı öğrenildi.

FOTOĞRAFLI
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314