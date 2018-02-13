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Cezaevi firarisi polisin dikkati sayesinde yakalandı

BODRUM'da, üzerinde sahte kimlik ve ehliyet ile yakalanıp, gözaltına alınan cezaevi firarisi Ü.T. (45), tutuklandı. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri dün akşam saatlerinde tedirgin davranışlarından şüphelendikleri...

Cezaevi firarisi polisin dikkati sayesinde yakalandı
BODRUM'da, üzerinde sahte kimlik ve ehliyet ile yakalanıp, gözaltına alınan cezaevi firarisi Ü.T. (45), tutuklandı.
Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri dün akşam saatlerinde tedirgin davranışlarından şüphelendikleri Ü.T'yi durdurup, kimlik sorgusu yaptı. Kimlik sorgusunda, bütün sorulara doğru cevap veren fakat babasının ölüm yılını yanlış söyleyen Ü.T. gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülüp, parmak izi alınan Ü.T.'nin üzerinden çıkan kimlik ve ehliyetin sahte olduğu anlaşıldı. Parmak izinden gerçek kimliği tespit edilen Ü.T.'nin hırsızlık suçundan yattığı cezaevinden 1.5 yıl önce kaçtığı ve çeşitli illerde karıştığı resmi evrakta sahtecilik, hırsızlık gibi 6 ayrı suçtan hakkında yakalama kararı bulunduğu ortaya çıktı. Sahte kimlik ve ehliyet ile 3 aydır Bodrum'da yaşadığı belirlenen Ü.T.'nin burada da 4 ayrı hırsızlık olayına karıştığı belirlendi. Polisteki  işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ü.T., tutuklanıp, Muğla Cezaevi'ne gönderildi.

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