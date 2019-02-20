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Cezaevi firarisi, polis uygulama noktasında yakalandı

KAYSERİ'de 6 ay önce cezaevinden firar eden M.U., polis ekiplerinin uygulamasında yakalandı. Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Boztepe Mahallesi Şehit Kıdemli Binbaşı Mahmut Şahin Caddesi...

Cezaevi firarisi, polis uygulama noktasında yakalandı
KAYSERİ'de 6 ay önce cezaevinden firar eden M.U., polis ekiplerinin uygulamasında yakalandı.
Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Boztepe Mahallesi Şehit Kıdemli Binbaşı Mahmut Şahin Caddesi üzerinde uygulama yaptı. Polisin durdurduğu otomobilde bulunan M.U.'nun (47), Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusunda Kayseri 10'uncu Asliye Ceza Mahkemesi tarafından, 'hükümlü veya tutuklu kaçması' suçundan arandığı belirlendi. Bünyan Cezaevi'nden 6 ay önce firar ettiği öğrenilen M.U., gözaltına alındı.
 

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