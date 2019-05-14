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Cezaevi firarisi, polis baskınında 5'inci kattan atladı

KAYSERİ'de cezaevi firarisi Murat Altunoluk (26), polisin kendisini yakalamak için eve düzenlediği operasyonda 5'inci kattan düştü. Altunoluk'un polisi fark edince yatak odasının penceresinden atladığı öne sürüldü. Kayseri Emniyet Müdürlüğü...

Cezaevi firarisi, polis baskınında 5'inci kattan atladı
KAYSERİ'de cezaevi firarisi Murat Altunoluk (26), polisin kendisini yakalamak için eve düzenlediği operasyonda 5'inci kattan düştü. Altunoluk'un polisi fark edince yatak odasının penceresinden atladığı öne sürüldü.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında tutuklama kararı bulunan 40 kişiye yönelik operasyon başlattı. Operasyonda 150 polis görev aldı. Ekipler, cezaevi firarisi olan ve ayrıca hakkında 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan kesinleşmiş 4 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Murat Altunoluk'u yakalamak için, merkez Kocasinan ilçesi Ahievran Mahallesi Huzur Apartmanı C Blok'taki 5'inci katta bulunan annesinin oturduğu daireye baskın yaptı. İddiaya göre, dairenin kapısındaki polisleri fark eden Altunoluk, yatak odası penceresinden kendisini boşluğa bıraktı. Beton zemine düşen Murat Altunoluk, ağır yaralandı. Altunoluk'a ilk müdahaleyi de yine kendisini gözaltına almaya gelen polisler yaptı. Aynı binada oturan annesi Ayşe Altunoluk, sinir krizi geçirdi.
Murat Altunoluk, çağırılan ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.
Polisin il genelinde düzenlediği operasyonda, aranan çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

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