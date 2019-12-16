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Cezaevi firarisi mahkum yakalandı
ADANA'da, 'kasten öldürme' suçundan hükümlü Resul Yolcu (37), geçtiği açık cezaevinden firar etti. Yolcu, kısa sürede yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro ekipleri, 'kasten öldürme' suçundan 29 yıl...
GÜVENLİK 16.12.2019, 11:28
ADANA'da, 'kasten öldürme' suçundan hükümlü Resul Yolcu (37), geçtiği açık cezaevinden firar etti. Yolcu, kısa sürede yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro ekipleri, 'kasten öldürme' suçundan 29 yıl 3 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılan Resul Yolcu'nun açık cezaevine geçtikten sonra firar ettiğini saptadı. Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde olduğunu belirlenen hükümlü kısa sürede yakalandı.
Resul Yolcu, emniyetteki işlemlerinin ardından tekrar cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro ekipleri, 'kasten öldürme' suçundan 29 yıl 3 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılan Resul Yolcu'nun açık cezaevine geçtikten sonra firar ettiğini saptadı. Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde olduğunu belirlenen hükümlü kısa sürede yakalandı.
Resul Yolcu, emniyetteki işlemlerinin ardından tekrar cezaevine gönderildi.
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