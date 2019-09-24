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Cezaevi firarisi gardıropta saklanırken yakalandı
ESKİŞEHİR'de, hakkında 'yağma' ve 'cezaevinden firar' suçlarından kesinleşmiş 20 yıl 2 ay 10 gün hapis cezası bulunan ve polis ekiplerince düzenlenen operasyonla saklandığı evde gizlendiği gardırobun içinde yakalanıp gözaltına alınan A.E.,...
GÜVENLİK 24.09.2019, 14:42
ESKİŞEHİR'de, hakkında 'yağma' ve 'cezaevinden firar' suçlarından kesinleşmiş 20 yıl 2 ay 10 gün hapis cezası bulunan ve polis ekiplerince düzenlenen operasyonla saklandığı evde gizlendiği gardırobun içinde yakalanıp gözaltına alınan A.E., mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında 'yağma' ve 'cezaevinden firar' suçundan kesinleşmiş 20 yıl 2 ay 10 gün hapis cezası bulunan A.E.'nin Tepebaşı ilçesine bağlı Işıklar Mahallesi'ndeki evde olduğunu tespit etti. Mahkeme kararıyla eve baskın yapan polis ekipleri A.E.'yi yatak odasında gizlendiği gardırobun içinde yakaladı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen A.E., hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle tutuklanarak Eskişehir H Tipi Cezaevine konuldu.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında 'yağma' ve 'cezaevinden firar' suçundan kesinleşmiş 20 yıl 2 ay 10 gün hapis cezası bulunan A.E.'nin Tepebaşı ilçesine bağlı Işıklar Mahallesi'ndeki evde olduğunu tespit etti. Mahkeme kararıyla eve baskın yapan polis ekipleri A.E.'yi yatak odasında gizlendiği gardırobun içinde yakaladı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen A.E., hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle tutuklanarak Eskişehir H Tipi Cezaevine konuldu.
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