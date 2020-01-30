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Cezaevi firarisi evinde yakalandı
GÜVENLİK 30.01.2020, 18:49
BURSA’da, 28 ayrı suçtan 6 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve evinde yakalanarak gözaltına alınan cezaevi firarisi Ö.Ş. (29), adliyeye sevk edildi.
Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, cezaevi firarisi Ö.Ş.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Hakkında; 18 farklı suçtan dolandırıcılık, 7 farklı suçtan güveni kötüye kullanmak, tehdit ve hırsızlık olmak üzere toplamda 28 ayrı suçtan kesinleşmiş 6 yıl 5 ay hapis cezası ve 27 bin 380 TL adli para cezası bulunan Ö.Ş.’nin, merkez Nilüfer ilçesinde bir evde saklandığı bilgisine ulaşan ekipler, saat 16.00 sıralarında operasyon düzenledi. Evinde gözaltına alınan Ö.Ş., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, cezaevi firarisi Ö.Ş.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Hakkında; 18 farklı suçtan dolandırıcılık, 7 farklı suçtan güveni kötüye kullanmak, tehdit ve hırsızlık olmak üzere toplamda 28 ayrı suçtan kesinleşmiş 6 yıl 5 ay hapis cezası ve 27 bin 380 TL adli para cezası bulunan Ö.Ş.’nin, merkez Nilüfer ilçesinde bir evde saklandığı bilgisine ulaşan ekipler, saat 16.00 sıralarında operasyon düzenledi. Evinde gözaltına alınan Ö.Ş., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
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