Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
ABD'de "hızlı faiz artışı" sinyalleriyle dolar 3.80 lirayı aştı
Dolar 3.80 lirayı aştı
Meclis'te 2. turda ilk 7 madde kabul edildi
HDP'li Sancar, Bakan Bozdağ ile...
Akdeniz Üniversitesi'nde iskele çöktü, işçiler enkazın aldında kaldı
İskele çöktü 5 işçi enkaz...
Beytüşşebap eski Kaymakamı Güntepe gözaltına alındı
Kaymakamlara FETÖ/PYD operasyonu

Cezaevi firarisi çatıda yakalandı

    Çağatay KENARLI/İSTANBUL, () GÜNGÖREN'de bir iş merkezinin çatı katından salı günü 00.30 saatlerinde sesler gelmesi üzerine iş merkezinde çalışanlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri olay yerine geldiği...

Cezaevi firarisi çatıda yakalandı

 

 

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, () GÜNGÖREN'de bir iş merkezinin çatı katından salı günü 00.30 saatlerinde sesler gelmesi üzerine iş merkezinde çalışanlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri olay yerine geldiği zaman çatıda 2 kişinin olduğunu gördü.  Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Poyraz sokak'ta bulunan iş merkezinin çatısına  çıkan polis ekipleri, 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Polis ekipleri çatı katında yaptıkları incelemede binanın yangın merdivenin kilidinin yeni kırılmış olduğunu fark ederek detaylı arama yaptı. Yapılan aramalarda bir çantada matkap, tornavida, eldiven ve kar maskesi buldu. Yakalanan 2 şüpheli, Güngören Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü.

Şüphelilerden Necip A.'nın Silivri Cezaevi'nden firari olduğu ve hırsızlık ve çeşitli suçlardan aranmasının bulunduğu ortaya çıkarken, Fatih A.'nın hırsızlıklıktan kaydının bulunduğu belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Necip A. tutuklanırken, Fatih A. ise adli kontrol talibe ile serbest bırakıldı.

(FOTOĞRAF)

 

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55