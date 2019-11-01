Cezaevi firarisi, balkondan kaçmak isterken yakalandı

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası bulunan ve 19 ayrı dolandırıcılık suçundan aranan cezaevi firarisi Emral Ü.(30), saklandığı evin balkonundan atlayıp, kaçmaya çalışırken yakalandı.Denizli İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), nitelikli dolandırıcılık ve kredi kartı dolandırıcılığı suçlarından yattığı açık cezaevinden 2 yıl önce firar eden, hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 19 dolandırıcılık suçundan arama kaydı bulunan Emral Ü.'nün 15 Mayıs Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını tespit etti. JASAT ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, eve bu sabah operasyon düzenledi.Operasyon sırasında balkondan atlayarak kaçmaya çalışan Emral Ü. jandarma tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Emral Ü.'nün üzerinde 2 sahte nüfus cüzdanı ve Roma Dönemi'ne ait 2 bakır sikke ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emral Ü. tutuklandı.

FOTOĞRAF