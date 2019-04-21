Cezaevi firarisi, bacağından vurularak yakalandı

KAYSERİ’de polisin ihtarına rağmen durmayarak kaçan cezaevi firarisi Ganimet T. (28), polis tarafından bacağından vurularak yakalandı.Olay, dün saat 04.00 sıralarında 200 Evler Mahallesi Erkilet Bulvarı Kardeş Şehirler Caddesi Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Tavlusun Mahallesi'nde bir inşaatın şantiyesinde bulunan kepçenin kırıcısı ile park halindeki şantiyeye ait otobüs ruhsatının çalınması ihbarını aldı. Olay yerine giden ekiplerin yaptığı araştırmada 38 LM 401 plakalı araçla hırsızlığın gerçekleştirildiği belirlendi. Hırsızların yakalanması için yapılan operasyonda Mustafa Görkem A. (31), Hacı Ahmet Ç. (31) ve Fatih T. (34) yakalandı. Araç içinde bulunan şüphelilerden Ganimet T. ise olay yerinden kaçtı. Polislerin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan şüpheli, kovalamaca sonrası bacağından vuruldu. Yaralanan Ganimet T. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Şehir Hastanesi acil servisine kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ganimet T.’nin cezaevi firarisi olduğu ve 6 suçtan arandığı belirlendi. Gözaltına alınan zanlıların emniyet müdürlüğündeki sorgusu suruyor.