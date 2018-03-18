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Cezaevi firarisi 7,5 kilo esrarla yakalandı

Murat KÜÇÜK/BOLU, () - BOLU'da, D- 100 yolunda durdurulan sürücünün kullandığı kamyonette yapılan aramada, 7 kilo 480 gram esrar ele geçirildi. Cezaevi firarisi olduğu belirlenen sürücü Hadi Kaplan, gözaltına alındı. Bolu Emniyet Müdürlüğü...

Cezaevi firarisi 7,5 kilo esrarla yakalandı

Murat KÜÇÜK/BOLU, () - BOLU'da, D- 100 yolunda durdurulan sürücünün kullandığı kamyonette yapılan aramada, 7 kilo 480 gram esrar ele geçirildi. Cezaevi firarisi olduğu belirlenen sürücü Hadi Kaplan, gözaltına alındı.
Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, D- 100 yolunun Bolu kesiminde kontrol yaptı. Ekipler, denetim sırasında, şüphe üzerine kamyonet sürücüsünü durdurdu. Kamyonette narkotik köpeği 'Sezar' ile yapılan aramada, çeşitli bölmelere gizlenen 7 kilo 480 gram toz esrar ele geçirildi. Uyuşturucuyu İstanbul'a götürmek istediği öğrenilen sürücü Hadi Kaplan, gözaltına alındı. Şüphelinin 'uyuşturucu ticareti yapmak' ve 'resmi evrakta sahtecilik' suçlarından tutuklu bulunduğu Tatvan Açık Cezaevi'nden izinli çıkıp, dönmeyerek firar ettiği tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Hadi Kaplan, adliyeye sevk edildi.

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