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Cezaevi firarisi 5 saat kaçabildi

AYDIN'daki Sultanhisar Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar eden 21 yaşındaki Kemal Süzen, 5 saat süren kaçış ardından yakalandı. İncirliova İlçesi'ndeki evinin bahçesinde hintkeneviri yetiştirdiği ve uyuşturucu ticaretini yaptığı...

Cezaevi firarisi 5 saat kaçabildi
AYDIN'daki Sultanhisar Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar eden 21 yaşındaki Kemal Süzen, 5 saat süren kaçış ardından yakalandı.
İncirliova İlçesi'ndeki evinin bahçesinde hintkeneviri yetiştirdiği ve uyuşturucu ticaretini yaptığı iddiasıyla hakkında 8 yıl hapis cezası verilen Kemal Süzen, 3 yıldan bu yana tutulduğu Sultanhisar Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan duvardan atlayarak firar etti. Firar ettikten sonra İncirliova'da yaşayan ailesinin yanına gelmesi beklenen Süzen, polisin dikkatli davranması sonucu saat 23.00'te, ilçe merkezine girerken, yakalandı. Kemal Süzen, tekrar cezaevine konuldu. Süzen'in ayrıca yaralama, uyuşturucu ve hırsızlık suçlarından sabıkalı olduğu belirtildi. 

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