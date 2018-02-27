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Cezaevi firarileri uyurken yakaladı

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, 15 ayrı suçtan aranan ve cezaevi firarisi oldukları öğrenilen A.Ç. (27) ile G.Ş. (27), ormanlık alanda uyurken yakalandı. 

Cezaevi firarileri uyurken yakaladı
MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, 15 ayrı suçtan aranan ve cezaevi firarisi oldukları öğrenilen A.Ç. (27) ile G.Ş. (27), ormanlık alanda uyurken yakalandı. 

Olay, bugün akşam saatlerinde Muradiye Mahallesi'nde meydana geldi. Devriye görevi yapan jandarma ekipleri yol ortasında terk edilmiş 45 C 2216 plakalı motosikleti görünce çevrede araştırma yaptı. Yapılan araştırma sırasında jandarma ekipleri motosikletten yaklaşık 10 metre uzaklıktaki ormanlık alanda uyuyan A.Ç. ve G.Ş.'yi gördü. Yapılan kimlik kontrolünde A.Ç. ile G.Ş.'nin 15 ayrı suçtan arandığı ve cezaevi firarisi oldukları belirlendi. Gözaltına alınan A.Ç. ve G.Ş. karakoldaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı. 

 

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