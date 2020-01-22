Cezaevi aracı ile kamyon çarpıştı: 6 yaralı

SAKARYA’nın Ferizli ilçesinde, Ferizli L Tipi Cezaevi'ne ait araç ile kereste yüklü kamyonun kavşakta çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.Kaza, sabah saatlerinde Karasu Caddesi ile Kaynarca Caddesi'nin birleştiği kavşakta meydana geldi. Ferizli L Tipi Cezaevi’ne ait Aytekin Altuntaş idaresindeki 54 D 0270 resmi plakalı araç ile Hüseyin Kurt idaresindeki 16 BNM 56 plakalı kereste yüklü kamyon kavşakta çarpıştı. Kazada cezaevine ait aracın sürücüsü ve yanında bulunan 5 kişi yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.