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Cezaevi aracı ile kamyon çarpıştı: 6 yaralı
GÜVENLİK 22.01.2020, 19:19
SAKARYA’nın Ferizli ilçesinde, Ferizli L Tipi Cezaevi'ne ait araç ile kereste yüklü kamyonun kavşakta çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Karasu Caddesi ile Kaynarca Caddesi'nin birleştiği kavşakta meydana geldi. Ferizli L Tipi Cezaevi’ne ait Aytekin Altuntaş idaresindeki 54 D 0270 resmi plakalı araç ile Hüseyin Kurt idaresindeki 16 BNM 56 plakalı kereste yüklü kamyon kavşakta çarpıştı. Kazada cezaevine ait aracın sürücüsü ve yanında bulunan 5 kişi yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza, sabah saatlerinde Karasu Caddesi ile Kaynarca Caddesi'nin birleştiği kavşakta meydana geldi. Ferizli L Tipi Cezaevi’ne ait Aytekin Altuntaş idaresindeki 54 D 0270 resmi plakalı araç ile Hüseyin Kurt idaresindeki 16 BNM 56 plakalı kereste yüklü kamyon kavşakta çarpıştı. Kazada cezaevine ait aracın sürücüsü ve yanında bulunan 5 kişi yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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