Ceylin'in öldürülmesiyle ilgili üç kişinin yargılanmasına devam edildi

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, kaybolduktan 3 gün sonra komşusunun evinde cesedi bulunan 10 yaşındaki Ceylin Atik'in öldürülmesiyle ilgili tutuklu sanıklar Serkan Türkmen (37) ve eşi Şükriye Türkmen'in (30), 'çocuğa veya beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme', Şükriye Türkmen'in halası tutuksuz sanık Raziye Ö.'nün (62) ise 'suç delillerini yok etme' suçlamasıyla yargılanmasına devam edildi. Duruşma öncesi konuşan Ceylin'in babaannesi Ülkü Atik, sanıkların idam edilmesini istedi. Şükriye Türkmen'in ablası Cemile Gacar da kardeşinin, kendisine ait olan, ancak oğlunun kullandığı cep telefonu hattını çaldığını belirterek cezalandırılmasını istedi.

Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ikinci duruşma yoklamayla başladı. Duruşmaya Şakran Cezaevi'nde bulunan ve 'Çocuğa veya beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan Şükriye Türkmen ve eşi Serdar Türkmen, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapsi istenen, Şükriye Türkmen'in halası tutuksuz sanık Raziye Ö. ise duruşmaya gelmedi. Duruşmada, tarafların avukatları, öldürülen Ceylin Atik'in babası Murat Atik, dedesi Mustafa Atik, babaannesi Ülkü Atik ile yakınları hazır bulundu. Yargılamaya, tanıklarının dinlenmesi ile devam edildi. Şükriye Türkmen'in olaydan sonra Mustafa Atik'in telefonuna, 'Polise haber vermeyin. Torununu öldürürüz' yazılı mesajını gönderdiği hattın sahibi Cemile Gacar ile hattı kullanan oğlu İsmail Gacar da tanık olarak dinlenenler arasında yeraldı. Şükriye Türkmen'in ablası Cemile Gacar, kardeşinin kendisine ait olan, ancak oğlunun kullandığı telefon hattını çaldığını belirterek, cezalandırılmasını istedi.

CEYLİN'İN BABAANNESİ KRİZ GEÇİRDİ

Duruşma öncesinde bekleme salonunda bulunan Ceylin'in babaannesi Ülkü Atik, sinir kirzi geçirdi. Ülkü Atik, "Bunların yaşamaya hakkı yok. Olayda sebep para değil, para istemiş mi ki? Ben kimsenin düşmanı değildim. Torunumun gözlerinin içi gülerdi. Torunuma olaydan önce son kez sarıldım. Sanıkların idam edilmesini istiyorum" dedi.

Duruşma tanıkların dinlenmesi ile devam ediyor.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Ödemiş 50'nci Yıl Ortaokulu öğrencisi Ceylin Atik, 10 Haziran 2017 Cumartesi günü, arkadaşlarıyla oynamak için Cumhuriyet Mahallesi'nde evlerinin önündeki Kazım Karabekir Parkı'na gitti. Atik'in uzun süre ortalıklarda görünmemesi ve eve dönmemesi üzerine merak eden dedesi Mustafa Atik ve babaannesi Ülkü Atik, arkadaşlarına sormalarına ve gidebileceği yerlere bakmalarına rağmen bulamadı. Bunun üzerine Atik'in yakınları Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek kayıp başvurusunda bulundu. Yakınları sosyal medyadan da Ceylin'in fotoğraflarını paylaşıp, bulunması için yardım istedi. Ancak, Mustafa Atik'in telefonuna, 'Polise haber vermeyin. Torununu öldürürüz' yazılı mesaj gelmesiyle, anne ve babası ayrı yaşadığı için dedesi ve babaannesi ile kalan Ceylin Atik'in kaçırıldığı anlaşıldı. Polis, dede Atik'e gelen mesajdan yola çıkarak şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Polis, istihbarat çalışmasıyla Ceylin'in en son parkın yanındaki Şengül Sokak'taki bir apartmanın dördüncü katındaki komşuları oto tamircisi Serkan Türkmen ve ev kadını Şükrüye Türkmen çiftinin evinde su içerken görüldüğünü belirledi. Polisin operasyonuyla Serkan Türkmen, Şükriye Türkmen ve halası Raziye Ö. yakalandı. Küçük kızın cesedi de Türkmen çiftinin evinde bulundu.



FOTOĞRAFLI