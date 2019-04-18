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Ceylanpınar’da toprağa gömülü plastik patlayıcı bulundu

ŞANLIURFA’nın Ceylanpınar ilçe kırsalında PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerine yönelik sürdürülen çalışmalarda 10 kilo 200 gram plastik patlayıcı ve ateşleyici fünye ele geçirildi. Şanlıurfa il Jandarma Komutanlığı ile Ceylanpınar...

Ceylanpınar’da toprağa gömülü plastik patlayıcı bulundu
ŞANLIURFA’nın Ceylanpınar ilçe kırsalında PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerine yönelik sürdürülen çalışmalarda 10 kilo 200 gram plastik patlayıcı ve ateşleyici fünye ele geçirildi.
Şanlıurfa il Jandarma Komutanlığı ile Ceylanpınar ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri terör örgütü PKK/KCK’nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik kırsal alanda arama-tarama faaliyeti yürüttü. Ekipler yapılan çalışmalar sonucu Maden Mahallesi’nde kırsal alanda toprağa gömülü vaziyette sırt çantası ele geçirildi. Bölgeyi güvenlik çemberine alan ekipler çantada yaptığı incelemede 10 kilo 200 gram plastik patlayıcı ve ateşleyici fünye ele geçirdi. Patlayıcıların  eylem hazırlığında olan terör örgütü PKK/KCK tarafından kullanılmak üzere gömüldüğü öğrenildi. Güvenlik güçlerinin bölgedeki araştırmaları sürüyor.

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