Ceylanpınar'da, PKK/PYD'li terörist yakalandı

Şafak SAĞ/CEYLANPINAR (Şanlıurfa), () - ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde, Suriye'den yasa dışı yollarla sınırı geçen PKK/PYD'li 1 terörist, jandarma ekiplerince yakalandı.

Ceylanpınar sınır hattında görevli askerler, Suriye sınırını kaçak olarak geçen kişiyi fark etti. Askerler tarafından yakalanan şüphelinin, yapılan incelemede, PKK/PYD'li terörist olduğu belirlendi. Gözaltına alınan ve adı açıklanmayan terörist, jandarmadaki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi. PKK/PYD'li terörist, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.