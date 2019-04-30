Ceylanpınar'da, bir terörist yakalandı

Ceylanpınar sınır hattında görev yapan askerler, Suriye sınırını kaçak olarak geçen bir kişiyi fark etti. Askerler tarafından yakalanan şüphelinin yapılan incelemede PKK/PYD'li terörist olduğu belirlendi. Gözaltına alınan ve adı açıklanmayan terörist, sorgulanmak üzere Ceylanpınar İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
Ceylanpınar sınır hattında görev yapan askerler, Suriye sınırını kaçak olarak geçen bir kişiyi fark etti. Askerler tarafından yakalanan şüphelinin yapılan incelemede PKK/PYD'li terörist olduğu belirlendi. Gözaltına alınan ve adı açıklanmayan terörist, sorgulanmak üzere Ceylanpınar İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.