Ceylanpınar'da, bir terörist yakalandı

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde, Suriye'den yasa dışı yollarla sınırı geçen PKK/PYD'li 1 terörist jandarma tarafından yakalandı.

Ceylanpınar sınır hattında görev yapan askerler, Suriye sınırını kaçak olarak geçen bir kişiyi fark etti. Askerler tarafından yakalanan şüphelinin yapılan incelemede PKK/PYD'li terörist olduğu belirlendi. Gözaltına alınan ve adı açıklanmayan terörist, sorgulanmak üzere Ceylanpınar İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.