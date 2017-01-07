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Ceylanpınar'da 2'si canlı bomba 5 PKK'lı terörist yakalandı

ŞANLIURFA'nın Suriye sınırındaki Ceylanpınar İlçesinde 2'si canlı bomba 5 terörist yakalanarak gözaltına alındı. Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD denetimindeki Rasulayn kentiyle komşu olan Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde...

Ceylanpınar'da 2'si canlı bomba 5 PKK'lı terörist yakalandı
ŞANLIURFA'nın Suriye sınırındaki Ceylanpınar İlçesinde 2'si canlı bomba 5 terörist yakalanarak gözaltına alındı.
Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD denetimindeki Rasulayn kentiyle komşu olan Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde devriye görevi yapan jandarma, sınır hattındaki Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü arazisinden geçen Cırpıp Deresi yakınlarında Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçen 5 kişiyi fark etti. Askerler tarafından gözaltına alınarak İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen 5 kişinin terör örgütü PKK/PYD üyesi olduğu belirlendi. İlk sorgulamasında teröristlerden 2'sinin Suriye'nin Haseki kentinde bulunan terör örgütü kamplarında eğitim aldığı ve canlı bomba eylemi yapmak üzere Türkiye'ye geçtiği belirlendi. Teröristlerin, yurt içindeki bağlantılarıyla patlayıcılara ulaşıp Ceylanpınar ve İstanbul'da eylem yapmayı hedefledikleri ileri sürüldü. 2'si canlı bomba 5 teröristin sorgusu devam ediyor.

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