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Ceyhan’da motosiklet kazası: 2 ağır yaralı

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde, motosiklet sürücüsü,  yolun karşısına geçmeye çalışan 16 yaşındaki Medine G.'ye çarptı. Kazada genç kız ile devrilen motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kaza, Çamlıyol İnönü Bulvarı'nda meydana...

Ceyhan’da motosiklet kazası: 2 ağır yaralı
ADANA'nın Ceyhan ilçesinde, motosiklet sürücüsü,  yolun karşısına geçmeye çalışan 16 yaşındaki Medine G.'ye çarptı. Kazada genç kız ile devrilen motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Kaza, Çamlıyol İnönü Bulvarı'nda meydana geldi. İddia göre Gökhan Kırgıl (26) yönetimindeki 01 ABL 149 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Medine G.’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrildi. Kazada sürücü Kırgıl ve Medine G. ağır yaralandı.
Ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Medine G., ilk tedavinin ardından Adana Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi. 
Güvenlik kameralarına yansıyan kaza görüntüsünde motosiklet sürücüsünün süratli geldiği, genç kıza çarparak savurduğu, sürücünün ise orta refüjde sürüklendiği görülüyor. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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