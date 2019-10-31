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Ceyhan Nehri'ne atlayan Fatma, toprağa verildi
ADANA’da Ceyhan Nehri’ne atlayarak intihar ettikten 3 gün sonra cansız bedeni bulunan Fatma E.’nin (38) psikolojik sorunları olduğu ve olay günü ilaçlarını içmediği öne sürüldü. Cenazesi yakınları tarafından teslim alınan Fatma E.,...
GÜVENLİK 30.10.2019, 12:40
ADANA’da Ceyhan Nehri’ne atlayarak intihar ettikten 3 gün sonra cansız bedeni bulunan Fatma E.’nin (38) psikolojik sorunları olduğu ve olay günü ilaçlarını içmediği öne sürüldü. Cenazesi yakınları tarafından teslim alınan Fatma E., toprağa verildi.
26 Ekim'de Ceyhan ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki köprünün korkuluklarına çıkan Fatma E., Ceyhan Nehri’ne atladı. Çevredekiler durumu polise bildirirken, bazı vatandaşlar kurtarma girişimde bulundu. Ancak akıntı nedeniyle Fatma E. gözden kayboldu. Arama çalışmasına katılan balıkçı Ramazan Kayırnal, dün Büyükmangıt Mahallesi Cin Deresi mevkisinde genç kadının cansız bedenini buldu. Sualtı ekiplerince nehirden çıkarılan Fatma E.'nin cenazesi, bu sabah yakınları tarafından teslim alındı.
İLAÇLARINI İÇMEMİŞ
Fatma E.'nin uzun süredir psikolojik rahatsızlığı bulunduğu, bu nedenle ilaç tedavisi gördüğü ancak olay günü ilaçlarını içmediği öne sürüldü. Fatma E., Ceyhan Yeni Mezarlığı'nda toprağa verildi.
26 Ekim'de Ceyhan ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki köprünün korkuluklarına çıkan Fatma E., Ceyhan Nehri’ne atladı. Çevredekiler durumu polise bildirirken, bazı vatandaşlar kurtarma girişimde bulundu. Ancak akıntı nedeniyle Fatma E. gözden kayboldu. Arama çalışmasına katılan balıkçı Ramazan Kayırnal, dün Büyükmangıt Mahallesi Cin Deresi mevkisinde genç kadının cansız bedenini buldu. Sualtı ekiplerince nehirden çıkarılan Fatma E.'nin cenazesi, bu sabah yakınları tarafından teslim alındı.
İLAÇLARINI İÇMEMİŞ
Fatma E.'nin uzun süredir psikolojik rahatsızlığı bulunduğu, bu nedenle ilaç tedavisi gördüğü ancak olay günü ilaçlarını içmediği öne sürüldü. Fatma E., Ceyhan Yeni Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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