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Ceyhan'dan İdlib'e 2 TIR yardım
GÜVENLİK 24.01.2020, 14:33
ADANA'nın Ceyhan ilçesinde kaymakamlık ve belediyenin destekleri ile toplanan 2 TIR dolusu kömür, Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahipleri için yola çıkarıldı.
İdlib'deki çatışmalardan kaçıp Türkiye sınırına sığınan 1 milyon sivile yardım eli uzatılması amacıyla başlatılan insani yardım kampanyası kapsamında toplanan 55 ton kömürü taşıyan 2 TIR, İlçe Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz ve Belediye Başkanı Kadir Aydar tarafından uğurlandı. Kızılay görevlileri ile irtibatlı şekilde sınıra hareket eden araçlarda taşınan yardımlar, Türkiye-Suriye sınırında Kızılay görevlilerine teslim edildi.
İdlib bölgesinde bulunan Suriyelilerin içinde bulundukları duruma duyarsız kalamadıklarını aktaran Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, "Son dönemde İdlib’te yaşanan çatışmaların artması nedeniyle evlerini terk ederek çadırlarda yaşayan İdliblilerin ısınma ihtiyaçlarını gidermek için 55 ton kömür taşıyan 2 TIR'ı kaymakamımız ile birlikte belediyemizin önünden uğurladık. İnsani yardım için başlattığımız çalışmaya destek vererek, kısa bir süre içinde kömür temin etmemize destek olan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. İlçemizden sadece 200 kilometre uzakta 1 milyon insan kamplarda, tarım arazilerinde, taşlık alanlarda ve zeytin ağaçlarının altında yaşam mücadelesi veriyor. Can kaybı yaşanmadan barışın sağlanmasını ve bölgede görev yapan askerimizin sağ salim vatanımıza dönmesini temenni ediyorum. Dünya’daki hiçbir ideoloji insan yaşamından daha kıymetli değildir. Bölgemize bir an evvel huzurun hakim olmasını diliyorum" diye konuştu.
İdlib'deki çatışmalardan kaçıp Türkiye sınırına sığınan 1 milyon sivile yardım eli uzatılması amacıyla başlatılan insani yardım kampanyası kapsamında toplanan 55 ton kömürü taşıyan 2 TIR, İlçe Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz ve Belediye Başkanı Kadir Aydar tarafından uğurlandı. Kızılay görevlileri ile irtibatlı şekilde sınıra hareket eden araçlarda taşınan yardımlar, Türkiye-Suriye sınırında Kızılay görevlilerine teslim edildi.
İdlib bölgesinde bulunan Suriyelilerin içinde bulundukları duruma duyarsız kalamadıklarını aktaran Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, "Son dönemde İdlib’te yaşanan çatışmaların artması nedeniyle evlerini terk ederek çadırlarda yaşayan İdliblilerin ısınma ihtiyaçlarını gidermek için 55 ton kömür taşıyan 2 TIR'ı kaymakamımız ile birlikte belediyemizin önünden uğurladık. İnsani yardım için başlattığımız çalışmaya destek vererek, kısa bir süre içinde kömür temin etmemize destek olan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. İlçemizden sadece 200 kilometre uzakta 1 milyon insan kamplarda, tarım arazilerinde, taşlık alanlarda ve zeytin ağaçlarının altında yaşam mücadelesi veriyor. Can kaybı yaşanmadan barışın sağlanmasını ve bölgede görev yapan askerimizin sağ salim vatanımıza dönmesini temenni ediyorum. Dünya’daki hiçbir ideoloji insan yaşamından daha kıymetli değildir. Bölgemize bir an evvel huzurun hakim olmasını diliyorum" diye konuştu.
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