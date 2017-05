Çevreci çiftin katilinin eşi de tutuklandı

Mehmet ÇINAR- Suat SÖĞÜT/ ANTALYA, () - ANTALYA'nın Finike İlçesi'nde çevreci Ali Ulvi ve Aysin Büyüknohutçu çiftinin katil zanlısı Ali Yamuç'un eşi 31 yaşındaki Fatma Yamuç, yardım ve yataklık suçlamasıyla tutuklandı. Fatma Yamuç, azmettirici olduğu öne sürülen 'Çirkin' lakaplı kişiye ait siyah cipin neredeyse her gün evlerinin önünden geçtiğini söyledi. Ali Yamuç da daha önce tutuklanmıştı.

Finike İlçesi'nde taş ocaklarına karşı verdiği mücadeleyle tanınan ve 9 Mayıs Salı günü Kızılcık Yaylası'ndaki dağ evlerinde öldürülen Ali Ulvi ve Aysin Büyüknohutçu çiftinin tutuklanan katil zanlısı Ali Yamuç'un eşi Fatma Yamuç, daha önceki ifadelerindeki çelişkiden dolayı dün evinde gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Fatma Yamuç, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince yardım ve yataklık suçlamasıyla tutuklanarak Burdur Cezaevi'ne gönderildi.

SİYAH CİPİ ÇOK SIK GÖRÜRDÜM

Fatma Yamuç tutuklanmadan önceki ifadesinde, 50 bin TL karşılığı cinayetin azmettiricisi olduğu öne sürülen 'Çirkin' lakaplı kişiye ait siyah cipi neredeyse her gün gördüğünü söyledi. Fatma Yamuç, “Neredeyse her gün evimizin önünden geçer, çok sık görürdüm. Hatta bizim evin sol çaprazında durur, su doldurur, su içer. Ben bu adamın eşimle görüştüğünü görmedim, görüştüyse de ben bilmiyorum. Bu siyah cipin sahibi mermer ocağının sahibi olabilir" dedi.

3 BİN TL MUAMMASI

Jandarma ve savcılığa verdiği ilk ifadelerde olay sonrası eşinden 700 TL aldığını belirten Fatma Yamuç, eşinin 'Çirkin' lakaplı kişiden aldığı 3 bin TL'yi kendisine verdiği yönündeki iddiasını ise yalanlamıştı. Fatma Yamuç, eşinin çalışmadığını belirterek, “3 bin TL verseydi nereden geldiğini kesinlikle sorardım. Bana 3 bin TL vermedi. Sadece 700 TL verdi" derken, savcılığın ek ifadesinde ise eşinin yaklaşık bir ay önce kendisine 3 bin TL'yi "Maaşımız" diye getirdiğini söyledi.

Diğer yandan Ali Yamuç'un olay sonrasında eşine verdiği paralarla, eşinin bazı borçlarını ödediği yönünde ifadesi olmasına rağmen, Fatma Yamuç ise kimseye borç ödemediğini öne sürdü. Fatma Yamuç, eşinden aldığı 700 TL'yi ise nereden bulduğunu hiç sormadığını söyledi.

KATİL CİNAYETE ŞAŞIRIP 'GERÇEKTEN Mİ' DİYE SORMUŞ

Fatma Yamuç ifadesinde, yaylada bir komşunun evinde otururken Büyüknohutçu çiftinin öldürüldüklerini duyduğunu, çiftin evine doğru giderken eşi Ali Yamuç'u yolda elinde bir ağaç dalından yaptığı değnekle gördüğünü belirtti. Fatma Yamuç, “Nereye gittiğini sorduğumda, sigara almaya gittiğini söyledi. Saat 18.30 civarıydı. Ali'ye 'Ali Ulvi beyler ölmüş' dedim. Şaşırdı, 'Gerçekten mi' dedi. Ali de herhangi bir değişiklik olmamıştı, ben tuhaf bir durum sezmedim" dedi.

TELEFON HATLARI İNCELENİYOR

Ali Yamuç'un, Büyüknohutçu çiftini öldürdükten sonra cüzdanından aldığını öne sürdüğü 2 bin 100

TL'nin 700 TL'sine eşi Fatma Yamuç'a aldığı cep telefonuna da el konuldu. Katil zanlısına ait 3 telefon numarası ile eşine ait 3 telefon numarasının baz istasyonu kayıtları da incelemeye alındı.

FOTOĞRAFLI