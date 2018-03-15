Çevreci çift cinayeti davasında tahliye (1)

ANTALYA, () - ANTALYA'nın Finike ilçesinde çevreci Ali Ulvi ve Aysin Büyüknohutçu çiftinin öldürülmesine ilişkin davada tutuklu yargılanan, cinayet zanlısı Ali Yamuç'un eşi Fatma Yamuç, adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Ali Yamuç, geçen 20 Eylül'de Alanya Cezaevi'nde kendini asarak yaşamına son vermişti.
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ANTALYA, () - ANTALYA'nın Finike ilçesinde çevreci Ali Ulvi ve Aysin Büyüknohutçu çiftinin öldürülmesine ilişkin davada tutuklu yargılanan, cinayet zanlısı Ali Yamuç'un eşi Fatma Yamuç, adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Ali Yamuç, geçen 20 Eylül'de Alanya Cezaevi'nde kendini asarak yaşamına son vermişti.