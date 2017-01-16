Çevre yolunda korkutan yangın

İZMİR'in Çiğli İlçesi'nde, Kuzey Çevreyolu'nda hareket halindeki bir TIR'ın dorsesinde bilinmeyen nedenle çıkan yangın, korku yarattı. Alevleri fark edip TIR'ı emniyet şeridine çektikten sonra çekiciyi kağıt bobin yüklü dorseden ayıran şoför Şevket Sabancı, olay sırasında yoldan geçen bazı sürücülerin yangın söndürme tüpüyle yardımda bulunduklarını ancak alevlerin dorseyi sarmasına engel olamadıklarını belirtti.Aydın'dan aldığı kağıt bobinleri İzmir'in Çiğli İlçesi'ndeki Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ne getirmek üzere yola çıkan 43 yaşındaki Şevket Sabancı, çevreyolunun Çiğli ayrımı yakınlarına geldiğinde yönetimindeki 09 CAY 62 çekici ve 09 CCN 74 dorse plakalı TIR'ın arkasından dumanlar çıktığını fark edince, aracı emniyet şeridine çekti. Dorsedeki alevlerin büyümesi üzerine, çekiciyi dorsesinden ayıran Sabancı, itfaiyeye haber verip, alevlere yangın söndürme tüpüyle müdahale etti. Yoldan geçen bazı araç sürücüleri de yangın söndürme tüpleriyle yangını söndürmeye çalıştı. Ancak, başarılı olamadı. Dorsedeki kağıt bobinler kısa sürede alev aldı. İtfaiye ekipleri yangına köpüklü suyla müdahale edip, söndürdü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için bilirkişi incelemesi yapılacağı belirtildi. Polis de yangınla ilgili soruşturma başlattı.FOTOĞRAFLI