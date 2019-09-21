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Ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşüp, öldü
KAYSERİ'nin Develi ilçesinde, ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan dengesini kaybederek düşen Mustafa Kağıtçı (50), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay, sabah saatlerinde, Develi ilçesine bağlı Fenese Mahallesi'nde...
GÜVENLİK 21.09.2019, 13:57
KAYSERİ'nin Develi ilçesinde, ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan dengesini kaybederek düşen Mustafa Kağıtçı (50), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, sabah saatlerinde, Develi ilçesine bağlı Fenese Mahallesi'nde meydana geldi. Pazarcılık yapan Mustafa Kağıtçı, kendine ait bahçede, ceviz toplamak için ağaca çıktı. Bir süre sonra, dengesini kaybeden Kağıtçı, ağaçtan düştü. Ağır yaralanan Kağıtçı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Develi İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Kağıtçı, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
Olay, sabah saatlerinde, Develi ilçesine bağlı Fenese Mahallesi'nde meydana geldi. Pazarcılık yapan Mustafa Kağıtçı, kendine ait bahçede, ceviz toplamak için ağaca çıktı. Bir süre sonra, dengesini kaybeden Kağıtçı, ağaçtan düştü. Ağır yaralanan Kağıtçı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Develi İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Kağıtçı, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
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