Ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşüp, öldü

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde, ceviz toplamak için ağaca çıkan Ali Karakuş (76), dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten düşüp, yaşamını yitirdi.

Kumluca'ya bağlı Büyükalan Mahallesi Karaağaç mevkisinde oturan Ali Karakuş, saat 10.30 sıralarında bahçesindeki cevizi toplamak için ağaca çıktı. İddiaya göre, dengesini kaybeden Ali Karakuş yaklaşık 5 metre yükseklikten düştü. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Karakuş'un olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ali Karakuş'un cansız bedeni Kumluca Devlet Hastanesi morguna konuldu.