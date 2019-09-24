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Ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşüp, öldü

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, () - KARABÜK’te ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen İsmail Gültekin (70), yaşamını yitirdi. Olay, akşam saatlerinde Bürnük köyünde meydana geldi. İsmail Gültekin ağaca çıkarak ceviz toplamaya...

GÜVENLİK 24.09.2019, 20:14
Ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşüp, öldü

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, () - KARABÜK’te ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen İsmail Gültekin (70), yaşamını yitirdi.
Olay, akşam saatlerinde Bürnük köyünde meydana geldi. İsmail Gültekin ağaca çıkarak ceviz toplamaya başladı. Bir süre sonra dengesini kaybeden Gültekin, metrelerce yükseklikten düştü. Ağır yaralanan Gültekin, eşinin haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. 3 çocuk babası Gültekin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. 

 

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