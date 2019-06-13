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Ceviz bahçesinde 4 köpek ölüsü bulundu

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - ANTALYA'nın Kemer ilçesindeki ceviz bahçesinde, 4 köpek ölüsü bulundu. Köpek sahipleri, yaban domuzları için çevreye zehirli tavuk eti bırakıldığını, bunları yiyen hayvanların da telef olduğunu iddia...

Ceviz bahçesinde 4 köpek ölüsü bulundu

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - ANTALYA'nın Kemer ilçesindeki ceviz bahçesinde, 4 köpek ölüsü bulundu. Köpek sahipleri, yaban domuzları için çevreye zehirli tavuk eti bırakıldığını, bunları yiyen hayvanların da telef olduğunu iddia etti.
Kemer'e bağlı Ovacık Mahallesi'nde oturan Özkan Kıvrak'ın 4 yıl önce sahiplendiği köpeği kayboldu. Köpeğini 2 gün boyunca arayan Kıvrak, bulamadı. Kırsal mahalledeki çobanın köpeğinin zehirlendiğini öğrenen Kıvrak, aynı bölgede arama yaptı. Kıvrak, bu bölgede kendi köpeğiyle beraber 2 köpeğin daha ölüsünü buldu. Kıvrak'ın haber vermesiyle gelen jandarma ekipleri, çevrede çok sayıda tavuk eti parçası buldu. Jandarma, inceleme başlatırken, Kemer Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri de köpekler ile etlerden numune aldı.
Etlerin zehirli olduğunu düşündüğünü belirten Özkan Kıvrak, "Köpeklerin bulunduğu tarlada ceviz ağaçları var. Tarla sahipleri, yaban domuzlarının ceviz ağaçlarına zarar vermesini önlemek için çevreye tarım ilacı konulmuş et bırakmış olabilir. Köpekler dışında başka canlılar da bu etleri yemiş ve telef olmuş. Evcil hayvanların yanı sıra yabani hayvanlar da katledilmiş. 2 gündür kendime gelemiyorum. Ben böyle bir acı görmedim. Evladım ölmüş gibi hissediyorum" dedi.

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