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Ceviz ağacından düşüp, öldü

BURSA’nın İnegöl ilçesinde, ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen Osman Ayta (60), yaşamını yitirdi. İnegöl ilçesi Cerrah Mahallesi'nde oturan Osman Ayta, evinin bahçesindeki ağaçtan ceviz toplarken, dengesini kaybedip, 10...

GÜVENLİK 26.09.2019, 11:38
Ceviz ağacından düşüp, öldü
BURSA’nın İnegöl ilçesinde, ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen Osman Ayta (60), yaşamını yitirdi.
İnegöl ilçesi Cerrah Mahallesi'nde oturan Osman Ayta, evinin bahçesindeki ağaçtan ceviz toplarken, dengesini kaybedip, 10 metre yükseklikten düştü. Yaralanan Ayta, yakınlarının çağırdığı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Osman Ayta, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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