Ceviz ağacından düşüp, ağır yaralandı

BURSA’nın İnegöl ilçesinde ceviz ağacından düşen Mehmet Emin Baykan (69) ağır yaralandı.Olay, İnegöl'e bağlı Sulhiye Mahallesi'nde meydana geldi. Ceviz toplamak için ağaca çıkan Mehmet Emin Baykan, dengesini kaybedip düştü. Yaklaşık 4 metre yükseklikten düşen Baykan, ağır yaralandı. Yaralıya ilk müdahaleyi olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri yaptı. İlk müdahalenin ardından yaralı Baykan, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Baykan, daha sonra ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi'ne sevk edildi.