Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PİYASA - Borsa küresel destekle, dolar cari açıkla yükseldi
Dolar cari açıkla yükseldi
Doğubayazıt'ta çatışma: 1 şehit; 3 terörist öldürüldü
Doğubayazıt'tan acı haber
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada yurt içinde toplam 13  terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada...
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor

Çeşme ve Menderes'te 39 kaçak yakalandı

İZMİR'in Çeşme ve Menderes ilçelerinden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan toplam 39 kaçak, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı. Sahil güvenlik helikopteri geçen pazar günü yaptığı denetimde, saat 04.50'de, Çeşme'nin...

Çeşme ve Menderes'te 39 kaçak yakalandı
İZMİR'in Çeşme ve Menderes ilçelerinden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan toplam 39 kaçak, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.
Sahil güvenlik helikopteri geçen pazar günü yaptığı denetimde, saat 04.50'de, Çeşme'nin Mersinli Koyu Çarufa Adası üzerinde bir grup kaçağı tespit etti. Görevlendirilen sahil güvenlik botu bölgeye hareket etti. Afganistan uyruklu 5'i kadın 6 kaçak kurtarıldı. Kaçakların lastik botlarının patlaması sonucu adaya sığındıkları üzerinde duruluyor. Aynı gün Menderes'te devriye görevi yürüten sahil güvenlik uçağı ise, saat 05.15'te, Özdere önlerinde hareketli lastik botta bir grup kaçağı tespit etti. Görevlendirilen sahil güvenlik botu tarafından durdurulan botta 9'u kadın, 9'u çocuk toplam 33 kaçak yakalandı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314