Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İmamoğlu ve Yıldırım açık oturumda... aydınSes TV CANLI
İmamoğlu ve Yıldırım açık oturumda......
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran sorumlu
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran...
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması

Çeşme ve Foça açıklarında 76 kaçak göçmen yakalandı

Kadir ÖZEN / İZMİR, ()- İZMİR'in Çeşme ve Foça ilçeleri açıklarında durdurulan 3 ayrı lastik botta 76 kaçak göçmen yakalandı. Çeşme'nin Karaabdullah Burnu güneybatısında görevli Sahil Güvenlik botu, dün saat 01.00 sıralarında,...

Çeşme ve Foça açıklarında 76 kaçak göçmen yakalandı

Kadir ÖZEN / İZMİR, ()- İZMİR'in Çeşme ve Foça ilçeleri açıklarında durdurulan 3 ayrı lastik botta 76 kaçak göçmen yakalandı.
Çeşme'nin Karaabdullah Burnu güneybatısında görevli Sahil Güvenlik botu, dün saat 01.00 sıralarında, hareket halindeki bir lastik botu tespit etti. Durdurulan lastik botta 11'i Irak ve 1'i Suriye uyruklu olmak üzere toplam 12 kaçak göçmen yakalandı. 4'ü erkek, 3'ü kadın ve 5'i çocuk toplam 12 kaçak, Sahil Güvenlik botuyla kıyıya getirildi. Aynı gün bu kez Foça'nın Aslan Burnu açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu, saat 01.30 sıralarında, hareket halindeki bir lastik botu tespit edip, durdurdu. 21'i Kongo, 5'i Suriye, 2'si Eritre, 2'si Orta Afrika Cumhuriyeti ve 2'si Togo uyruklu olmak üzere toplam 32 kaçak göçmeni yakaladı. 12'si erkek, 10'u kadın ve 10'u çocuk olan kaçaklar Sahil Güvenlik botuyla kıyıya getirildi. Son olarak aynı gün saat 08.00 sıralarında, Çeşme'nin Altınkum açıklarında görevli Sahil Güvenlik botu, bir lastik botu durdurdu. 27'si Kongo, 2'si Orta Afrika Cumhuriyeti, 2'si Gana ve 1'i Mali uyruklu olmak üzere toplam 32 kaçak göçmen yakalandı. 13'ü erkek, 7'si kadın ve 12'si çocuk olan bu grup da Sahil Güvenlik botuyla kıyıya getirildi. Üç ayrı olayda yakalanan toplam 76 kaçak göçmen, kimlik tespit işlemlerinden sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
FOTOĞRAFLI   

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328