Çeşme ve Dikili açıklarında 135 kaçak göçmen yakalandı

İZMİR'in Çeşme ve Dikili ilçelerinden lastik botlarla Yunan adalarına geçmeye çalışan 3 ayrı gruptaki 135 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.Sahil Güvenlik ekipleri, geçen pazartesi günü saat 23.51'de gelen ihbarla, Çeşme ilçesi Çiftlik Koyu açıklarında, lastik botla bir grup göçmenin yasa dışı geçiş yaptığını öğrendi. Bölgeye giden Sahil Güvenlik ekibi tarafından durdurulan lastik botta, 45'ü Afganistan, 3'ü İran uyruklu 48 kaçak göçmen yakalandı. 18'i erkek, 12'si kadın, 18'i çocuk olan kaçaklar, kıyıya getirildi.Sahil Güvenlik ekipleri, aynı gün saat 04.30'da gelen ihbarla da bir grup göçmenin, Dikili ilçesi Bademli açıklarında zor durumda olduğunu öğrendi. Motor arızası nedeniyle sürüklenen kaçakları, bölgeye giden Sahil Güvenlik Botu ekibi kurtardı. 41'i Suriye, 3'ü Kuveyt, 3'ü Filistin uyruklu 47 göçmen kıyıya getirildi. 17'si erkek, 7'si kadın, 23'ü çocuk olan kaçak göçmenlere kimlik tespiti yapıldı.Yine aynı gün saat 05.40'da ise Dikili ilçesi Kalem Adası açıklarında bir lastik bot durduruldu. Lastik botta 38'si Suriye, 2 Sierra Leone Cumhuriyeti uyruklu 40 göçmen yakalandı. 13'ü erkek, 9'u kadın, 18'i çocuk olan kaçak göçmenler, Sahil Güvenlik Botuyla kıyıya getirildi.3 ayrı lastik botta yakalanan toplam 135 kaçak göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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