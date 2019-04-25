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Çeşme hortumuyla kendini astı

Ercan KAYLI/DALAMAN (Muğla), () - MUĞLA'nın Dalaman ilçesinde, Engin K. (44), apartman girişindeki tentenin korkuluklarına, çeşme hortumuyla kendisini asarak, yaşamına son verdi. Devlet Hava Meydanları'nda 1,5 yıldır apron memuru olarak çalışan,...

Çeşme hortumuyla kendini astı

Ercan KAYLI/DALAMAN (Muğla), () - MUĞLA'nın Dalaman ilçesinde, Engin K. (44), apartman girişindeki tentenin korkuluklarına, çeşme hortumuyla kendisini asarak, yaşamına son verdi.
Devlet Hava Meydanları'nda 1,5 yıldır apron memuru olarak çalışan, evli ve 2 çocuk babası Engin K., gece saatlerinde, apartman girişindeki tentenin korkuluklarına, çeşme hortumuyla kendisini astı. Kocasını evde bulamayınca meraklanıp, saat 02.00 sıralarında dışarı çıkan eşi, apartman girişinde Engin K.'yi korkuluklara asılı buldu. Kadının çığlıklarını duyan komşuları da dışarı koşup, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Engin K.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Polisin incelemesinin ardından Engin K.'nin cansız bedeni, Dalaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Aile, daha sonra Engin K.'nin cenazesini alıp, toprağa vermek üzere memleketi Samsun'a götürdü.

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