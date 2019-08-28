Çeşme'de ormanlık ve makilik alanda yangın

İZMİR'in Çeşme ilçesindeki ormanlık ve makilik alanda yangın çıktı. Yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahaleye başlandı.Yangın, saat 16.30 sıralarında, Çeşme'nin Alaçatı Mahallesi'ndeki ormanlık ve makilik alanda çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 4 helikopter, 8 arazöz ve 2 dozer sevk edildi. Ekiplerin, yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahalesinin sürdüğü bildirildi.