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Çeşme'de ormanlık ve makilik alanda yangın (2)

KONTROL ALTINA ALINDI İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı, turistik Alaçatı Mahallesi'ndeki ormanlık ve makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle saat 17.30 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları...

GÜVENLİK 28.08.2019, 15:56
Çeşme'de ormanlık ve makilik alanda yangın (2)

KONTROL ALTINA ALINDI
İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı, turistik Alaçatı Mahallesi'ndeki ormanlık ve makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle saat 17.30 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürdürülürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Davut CAN/İZMİR, ()

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