Çeşme'de korkutan yangın

Dalyan Mahallesi'ndeki bir evde, bugün saat 16.00'da yangın çıktı. Hurdacıya ait olduğu belirtilen evin içinde ve dışında bulunan çok miktardaki hurda malzeme yandı. 2 boş piknik tüpü ile 4 de ev tipi büyük boş tüpün patlamasıyla yürekler ağza geldi. Yangına kısa sürede müdahale eden İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, tüplerin patlamasıyla yayılan ve büyüyen yangını 1 saatlik müdahale sonunda söndürdü. Ev, yangın sonunda kullanılamaz hale gelirken, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor. Yangının çıkış nedeni, itfaiye ekipleri tarafından belirlenecek. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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