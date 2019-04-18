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Çeşme'de kıyıdaki gezi teknesinde yangın

İZMİR’in Çeşme ilçesinde, sahilde bağlı olan bir gezi teknesinde yangın çıktı. Yangına denizden ve karadan müdahale ediliyor. Çeşme ilçesinden Eşek Adası'na günübirlik turlar düzenlenen 'Lady Bente' isimli gezi teknesinde saat...

Çeşme'de kıyıdaki gezi teknesinde yangın
İZMİR’in Çeşme ilçesinde, sahilde bağlı olan bir gezi teknesinde yangın çıktı. Yangına denizden ve karadan müdahale ediliyor.
Çeşme ilçesinden Eşek Adası'na günübirlik turlar düzenlenen 'Lady Bente' isimli gezi teknesinde saat 14.00 sıralarında, kıyıda bağlı olduğu sırada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle bölgeye 1 söndürme römorkörü ile 3 itfaiye aracı sek edildi. Denizden ve karadan alevlere müdahale edildi. Söndürme çalışmaları sürerken, tekne römorkör yardımıyla bulunduğu yerden çekilerek diğer teknelerden uzaklaştırıldı. Yakındaki bazı tekne sahipleri de kendi teknelerini daha güvenli bir bölgeye çekti.
Ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor.

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