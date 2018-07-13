Çeşme'de kaçak göçmenler için kurtarma operasyonu (3) - Yeniden

Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME (İzmir), () - İZMİR'in Çeşme ilçesi açıklarında, Boğaz Adası'nda mahsur kalan 34 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince 2 helikopter ve 1 bot ile kurtarıldı. Kayıp 1 kişi olduğunun bildirilmesi üzerine bölgede arama- kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi. Kurtarılanlardan 5'i, hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı.

Çeşme Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na, saat 11.00 sıralarında, Boğaz Adası'nda mahsur kalan kaçaklar olduğu bildirildi. İhbar üzerine bölgeye 2 Sahil Güvenlik helikopteri ve 1 bot sevk edildi. Helikopterler, 7 sorti yaparken, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu, bitkin haldeki 34 kaçak göçmen adadan alınıp, Çeşme Ulusoy TIR Antreposu'na getirildi. Burada sağlık kontrolleri yapılan 34 kaçaktan sağlık durumu iyi olmayan 5'i, hazır bekletilen 3 ambulansla Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 29 kaçak ise Çeşme Belediyesi'ne ait otobüse bindirilip, kimlik tespitleri yapıldı. Irak, Kongo, Eritre, Orta Afrika Cumhuriyeti, Somali ve Afganistan uyruklu oldukları belirlenen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kaçak göçmenlerin, İzmir'in Çeşme ilçesinden denize açılıp, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçmeye çalıştıkları belirlendi. İfadesi alınan kaçakların, Yunan adasına geldiklerini sandığı, Boğaz Adası'na çıkmak isterken, botlarının kayalıklara sürtünerek battığı, çocukların da babalarının sırtında adaya çıkarıldığı anlaşıldı. Kaçak göçmenlerin, işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği bildirildi.

Öte yandan kaçakların, aralarından 1 kişinin kayıp olduğunu söylemesi nedeniyle bölgede arama- kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.

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