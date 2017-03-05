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Çeşme'de iki ayrı botta toplam 130 mülteci yakalandı

İZMİR'in Çeşme İlçesinden iki ayrı lastik botla Yunanistan'ın Sakız Adası'na yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 130 mülteci, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı. Çeşme Körfezi'nde devriye görevi yapan TCSG Yaşam Sahil Güvenlik...

Çeşme'de iki ayrı botta toplam 130 mülteci yakalandı
İZMİR'in Çeşme İlçesinden iki ayrı lastik botla Yunanistan'ın Sakız Adası'na yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 130 mülteci, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.
Çeşme Körfezi'nde devriye görevi yapan TCSG Yaşam Sahil Güvenlik Gemisi, Çatalazmak mevkiinde, iki ayrı lastik botu durdurarak, Sakız Adası'na geçişlerini engelledi. İlk olarak, bugün saat 08.30 sıralarında bir lastik botu tespit eden ekipler, 54 mülteciyi TCSG Yaşam Sahil Güvenlik Gemisi'ne aldı. Kısa bir süre sonra ikinci şişme botu da tespit ederek durduran ekipler, bu bottaki 76 mülteciyi daha gemiye alarak kurtardı.
Çeşme açıklarında demirleyen TCSG Yaşam Sahil Güvenlik Gemisi'ndeki toplam 30 mülteci, Sahil Güvenlik'e ait SAGET botuyla Çeşme İskelesi'ne taşındı. Aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun da bulunduğu mülteciler, Sahil Güvenlik ekiplerinin yardımıyla SAGET botundan iskeleye çıkarıldı. Çeşme iskelesinde getirilen mültecilerin, Suriye, Irak, İran, Fas uyruklu olduklarını belirlendi. Uluslararası Göç Örgütü temsilcileri, mültecilere içecek ve yiyecek dağıtarak insani ihtiyaçlarını karşıladı. Mültecilerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilecekleri öğrenildi.

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