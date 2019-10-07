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Çeşme'de botları batan 11 kaçak kurtarıldı, organizatör kayıp
İZMİR'in Çeşme ilçesinden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isterken bindikleri lastik bot batan bir grup göçmen, yardım talebinde bulundukları Sahil Güvenlik ekibince kurtarıldı. Kayıp olduğu anlaşılan Türk organizatörün bulunması...
GÜVENLİK 07.10.2019, 22:08
İZMİR'in Çeşme ilçesinden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isterken bindikleri lastik bot batan bir grup göçmen, yardım talebinde bulundukları Sahil Güvenlik ekibince kurtarıldı. Kayıp olduğu anlaşılan Türk organizatörün bulunması için ise arama kurtarma çalışması yapılıyor.
Çeşme kıyılarından Yunanistan'ın Sakız Adası'na gitmek için bugün denize açılan bir grup kaçak göçmenin içinde bulunduğu lastik bot, Karaada'nın batısında battı. Kaçak göçmenlerden bugün saat 12.30'da gelen ihbarla, bölgeye 4 ayrı Sahil Güvenlik botu ile 1 Sahil Güvenlik helikopteri sevk edildi. Bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmasında, 4'ü çocuk 11 göçmen kurtarıldı. Göçmenlerin ifadesi sonrası, Türk uyruklu 1 organizatörün kayıp olduğu öğrenildi. Bunun üzerine, kayıp organizatörün bulunması için çalışmalar yoğunlaşıldı. Ancak geçen zamana rağmen ulaşılamadı. Kurtarılan göçmenler ise kıyıya getirildi, işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Çeşme kıyılarından Yunanistan'ın Sakız Adası'na gitmek için bugün denize açılan bir grup kaçak göçmenin içinde bulunduğu lastik bot, Karaada'nın batısında battı. Kaçak göçmenlerden bugün saat 12.30'da gelen ihbarla, bölgeye 4 ayrı Sahil Güvenlik botu ile 1 Sahil Güvenlik helikopteri sevk edildi. Bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmasında, 4'ü çocuk 11 göçmen kurtarıldı. Göçmenlerin ifadesi sonrası, Türk uyruklu 1 organizatörün kayıp olduğu öğrenildi. Bunun üzerine, kayıp organizatörün bulunması için çalışmalar yoğunlaşıldı. Ancak geçen zamana rağmen ulaşılamadı. Kurtarılan göçmenler ise kıyıya getirildi, işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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